realme GT Neo 2: con questo codice sconto è praticamente regalato

Il realme GT 2 5G è un dispositivo di alta gamma che offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore Snapdragon 888 5G prodotto utilizzando una tecnologia avanzata a 5 nm. Questo processore offre un aumento del 25% nelle prestazioni della CPU e del 35% nelle prestazioni della GPU rispetto alle generazioni precedenti.

Oggi il realme GT 2 può essere tuo ad un prezzo davvero conveniente: ti basta approfittare dell’offerta di maggio di eBay, avendo premura di inserire il codice sconto “MAGGIO23EDAYS” al momento del checkout. Nulla di più semplice! Lo pagherai solamente 289,69€ (invece di 369€!).

Lo smartphone è dotato di uno schermo sottile e potente con un refresh rate di 120 Hz. Puoi scegliere tra diverse opzioni di frequenza, da 30 a 120 Hz, per adattarlo alle tue esigenze. Lo schermo ha una luminosità di 1.300 nit, una copertura P3 completa, un rapporto di contrasto di 5 milioni a 1 e supporto HDR10. Inoltre, il realme GT 2 5G offre una straordinaria frequenza di campionamento del tocco di 1.000 Hz, offrendoti un vantaggio competitivo in termini di reattività.

La fotocamera del realme GT 2 5G è alimentata dal sensore Sony IMX766, che utilizza la tecnologia pixel binning 4-in-1 per creare super pixel da 2 µm. Ciò consente di catturare il 63.8% in più di luce rispetto al modello Sony IMX586, migliorando la qualità delle immagini in condizioni di scarsa luminosità. Ciliegina sulla torta: per garantire un funzionamento stabile del processore Snapdragon 888 5G, il realme GT 2 5G è dotato di un sistema di raffreddamento a vapore a 8 strati in acciaio inossidabile. Questo sistema di raffreddamento mantiene le temperature sotto controllo, consentendo al dispositivo di funzionare al massimo delle sue potenzialità senza surriscaldarsi.

Se stai cercando un mid-range Android avanzato ad un prezzo sfacciatamente aggressivo, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta di eBay. A questo prezzo, il realme GT 2 5G è da prendere subito!

