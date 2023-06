Realme 11 Pro 5G, la MEGA novità è già in sconto super: pochissimi pezzi

Super desiderato – perché potente, bello e con supporto alla connettività ultra veloce – Realme 11 Pro 5G è inaspettatamente già in sconto su eBay. Si tratta addirittura dell’edizione con 256GB di spazio di archiviazione, che puoi portare a casa a 309,99€ invece di 399,99€. Un prezzo spettacolare, ma c’è da essere veloci perché i pezzi a disposizione sono pochissimi: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite in pochi giorni. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Un device che esprime potenza anche esteticamente. Carattere deciso, tratti marcati che lo rendono unico e diverso dagli altri. Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Dimensity 5070 5G ti offre prestazioni elevatissime, supportato da ben 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il display è mozzafiato: un pannello AMOLED curvo con refresh rate da 120Hz e oltre 1 miliardo di colori.

Nemmeno il comparto fotografico ammette compromessi, con il sensore principale da ben 100MP supportato da una stabilizzazione ottica avanzata, che ti permette scatti sempre incredibilmente nitidi.

Per finire straordinaria l’autonomia energetica, che conta non solo su una batteria da 5000 mAh, ma anche su un sistema di ricarica rapida a ben 67W. Non perdere la straordinaria occasione eBay del momento, fatti furbo e risparmia quasi 100€ sul prezzo di una novità assoluta. Completa adesso l’ordine per avere Realme 11 Pro 5G a 256GB a 309,99€ invece di 399,99€. Le scorte disponibili sono super limitate, sii veloce. Spedizioni veloci e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.