Realme 11 5G sarà lo smartphone che rivoluzionerà la fascia media

Realme ha condiviso ulteriori informazioni circa il suo prossimo smartphone, Realme 11 5G, che verrà ufficialmente lanciato il 25 ottobre collocandosi fascia media del mercato ma portando con sé diverse sorprese.

Il telefono si caratterizza per una fotocamera di alta qualità da 108MP, con supporto per lo zoom in-sensor 3x, ed una ricarica SUPERVOOC da 67W, che raddoppia lo standard del settore e regala agli utenti un’esperienza all’avanguardia.

Aspettando Realme 11 5G: cosa sappiamo

Il nuovo realme 11 5G sfrutta una fotocamera Samsung ISOCELL HM6 da 108MP ed un sensore di dimensioni pari a 1/1,67 pollici. Lo smartphone eredita la tecnologia di zoom in-sensor già presente nella serie realme 11 Pro: fotografie con zoom 3x senza perdita di qualità. Grazie a queste due soluzioni tecniche, il dispositivo stabilisce nuovi standard in questo segmento di prezzo.

Realme 11 5G si distingue dalla concorrenza anche grazie alla tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67W, che ha notevolmente incrementato la velocità rispetto al tradizionale standard da 33W: la batteria da 5000 mAh potrà ottenere il 50% di carica in appena 17 minuti. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi di dover ricaricare il telefono frequentemente e per lungo tempo.

Come già abbiamo anticipato all’inizio, l’arrivo del Realme 11 5G, con la combinazione competitiva di una fotocamera da 108MP ed una ricarica SUPERVOOC da 67W, è previsto per il 25 ottobre e solo allora potremo scoprire ulteriori dettagli circa questo interessante smartphone midrange.