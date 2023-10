Realme 10 è in offerta su Amazon: ora costa 189€ (8/128 GB)

Il Realme 10 è, sempre di più, lo smartphone giusto da comprare a meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 189 euro, beneficiando di un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Realme 10 in offerta su Amazon: è un ottimo acquisto

Il Realme 10 ha un ottimo comparto tecnico, soprattutto considerando il prezzo di vendita. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Helio G99 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di ricarica rapida da 33 W.

C’è spazio anche un ampio display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato dalla solita interfaccia utente di Realme.

Il dispositivo di casa Realme non ha, quindi, mancanze o punti deboli. A meno di 200 euro, infatti, si tratta di uno dei migliori smartphone acquistabili oggi. La nuova promozione rende il mid-range un vero e proprio best buy.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Realme 10 8/128 GB con un prezzo scontato di 189 euro. Lo smartphone è uno dei prodotti più interessanti per chi è alla ricerca di un dispositivo completo a meno di 200 euro. L’offerta è disponibile dal box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per la colorazione nera e sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.