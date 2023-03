Realme 10: con più di 50€ di sconto su Amazon è da PRENDERE SUBITO

Il Realme 10 è una delle ultime novità della gamma del brand ed è già protagonista di una nuova offerta Amazon. Si tratta di un modello completo e che con l’offerta in corso diventa una delle opzioni più interessanti in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone, infatti, può essere acquistato al prezzo scontato di 228 euro invece di 279 euro con un ottimo sconto di 51 euro che rende il mid-range uno dei “best buy” della fascia media (il prezzo indicato di 239 euro viene scontato di ulteriori 11 euro al check-out portando il prezzo finale a 228 euro).

La promozione è valida sia per la variante bianca che per quella nera. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Realme 10: con più di 50 euro di sconto su Amazon è un vero best buy

La scheda tecnica del Realme 10 è completa e, per la fascia di prezzo, ha davvero pochi rivali. Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Helio G99 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM (fino a 16 GB di RAM dinamica) e 128 GB di storage

C’è anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Da segnalare anche la presenza di un ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme 10 al prezzo scontato di 228 euro invece di 279 euro. Per accedere all’offerta, che include uno sconto aggiuntivo applicato al check-out, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

