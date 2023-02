Real Madrid-Atlético Madrid: live match, novità e formazioni

Scopri cosa succederà a due squadre importantissime nel campionato spagnolo de LaLiga. Guarda in live streaming Real Madrid-Atlético Madrid in esclusiva su DAZN. La partita è in calendario sabato 25 febbraio 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 18:30. Ecco la sinossi ufficiale del match:

Non servono molte parole per presentare un derby come quello di Madrid, uno dei più attesi, seguiti e sentiti al mondo. La stracittadina più importante di Spagna è il big match della ventitreesima giornata, con i Blancos di Carlo Ancelotti che non solo vogliono recuperare terreno nei confronti della capolista Barcellona, ma anche imporre la storica supremazia sui rivali dell’Atletico. I Colchoneros di Simeone hanno perso il match d’andata al Wanda Metropolitano per 2-1 e più in generale non vincono un derby di campionato al Santiago Bernabeu dalla stagione 2015/16. Dopo tre pareggi e altrettante sconfitte, l’Atleti vorrebbe spezzare il trend negativo e soffiare via 3 punti ai cugini. Chi avrà la meglio?

Real Madrid-Atlético Madrid: tutte le novità del match

Real Madrid-Atlético Madrid verrà trasmessa in live streaming su DAZN sabato 25 febbraio alle 18:30. Non dimenticarti che potrai anche assistere a un pre-partita ricco di notizie e aggiornamenti da bordo campo. Vediamo le due probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3)

Courtois

Nacho

Militao

Rüdiger

Mendy

Camavinga

Kroos

Modric

Valverde

Benzema

Vinicius

Atletico Madrid (4-4-2)

Oblak

Molina

Hermoso

Savic

Reinildo

Correa

Koke

De Paul

Lemar

Griezmann

Morata

