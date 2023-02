DAZN e Virgin Active in un solo abbonamento: arriva il fitness in streaming

Non hai tempo per andare in palestra o vorresti dedicarne di più per il tuo allenamento? Da oggi il fitness diventa una vera e propria serie TV arrivando in streaming. Dai un’occhiata al nuovo format innovativo di training grazie alla recente partnership tra DAZN e Virgin Active.

Infatti, gli abbonati al servizio del colosso dello streaming sportivo ora hanno un vantaggio in più: l’accesso a una libreria di oltre 2500 corsi suddivisi in 10 categorie di allenamento e contenuti esclusivi offerti solo dalla piattaforma Revolution.

Trovi tutte le istruzioni per attivare l’accesso con la prova gratuita di 3 mesi di abbonamento al club Virgin Active Revolution a questo link. Potrai così accedere a tutti i contenuti della serie direttamente da DAZN con workout originali e specifici per qualsiasi esigenza:

Booty Bea

Sculpt your Body

Let It Go

Body Shape

Ogni workout al momento offre 5 episodi disponibili da remoto per iniziare ed effettuare l’allenamento dove e quando vuoi. Un’iniziativa davvero interessante che amplia ancora di più la già incredibile offerta a catalogo del colosso dello streaming.

DAZN e Virgin Active: come attivare il voucher

Sei pronto per attivare il voucher che ti darà accesso al programma Virgin Active Revolution direttamente sulla piattaforma di DAZN? Nel comunicato stampa che annuncia questa partnership il colosso dello streaming sportivo ha spiegato come fare:

Per usufruire dei vantaggi Virgin Active basterà attivare il codice del voucher che verrà inviato direttamente all’indirizzo e-mail con il quale si è registrati a DAZN attraverso la landing page https://shop.virginactive.it/revolution/special-partnership/.

Una volta fatto, sarà possibile iniziare il proprio allenamento “digitale” direttamente a casa con l’app Virgin Active Revolution o nei club Virgin Active, per un’esperienza di fitness unica e professionale.

Sfrutta subito questa occasione che può rivelarsi un vero e proprio beneficio per te e per la tua salute. Grazie a questa partnership lo sport entra in casa tua e ti coinvolge. Ecco cosa ha dichiarato l’azienda di streaming annunciando questa novità:

Spazio, dunque, al Fitness in streaming. Ma DAZN e Virgin non si fermano qui: tutti gli utenti attivi DAZN che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, potranno accedere a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, la piattaforma di allenamento con 2.500 classi già disponibili on demand, contenuti esclusivi, serie e podcast, e ricevere un ingresso al mese per tre mesi, in uno dei Club Virgin Active delle tipologie “Life” e “Premium” presenti sul territorio italiano.

Non perdere altro tempo. Approfitta subito di questa incredibile occasione per te e per tutta la tua famiglia. Mantieniti in forma da remoto portando sempre con te questi contenuti anche in viaggio. Così sarai sempre sul pezzo senza dover pagare costosi abbonamenti in palestra.

