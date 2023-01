Razer Viper 8K Hz: il mouse da gaming COSTA LA META' con QUEST'OFFERTA Amazon

La scelta del miglior mouse da gaming per esport da comprare deve essere fatta senza compromessi sulle prestazioni: con la nuova offerta Amazon c’è, quindi, l’occasione giusta per acquistare l’ottimo Razer Viper 8K Hz al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50% che consente di risparmiare ben 50 euro sull’acquisto di uno dei migliori mouse sul mercato per chi ha bisogno del massimo delle performance in game. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Razer Viper 8K Hz protagonista di un’ottima offerta su Amazon

Il Razer Viper 8K Hz è un mouse da gaming ambidestro che presenta specifiche al top ad un prezzo decisamente interessante. Da segnalare, in particolare, il supporto alla tecnologia Hyperpolling con un polling rate di 8.000 Hz che consente al mouse di comunicare al PC la sua posizione e i click fino a 8 mila volte al secondo.

Da segnalare anche un sensore ottico Razer Focus+ da 20 mila DPI e gli switch ottici di 2° generazione per un click fino a 8 volte più veloce. Il Razer Viper 8K Hz permette di salvare fino a 5 profili di utilizzo ed è realizzato con materiali ad alta resistenza ma molto leggeri con un peso complessivo di 71 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Razer Viper 8K Hz al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro. Lo sconto è del 50%. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di acquistare uno dei migliori mouse da gaming sul mercato, con un focus particolare sull’esport, ad un prezzo decisamente contenuto.

