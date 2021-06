Razer Hammerhead True Wireless X sono i nuovi auricolari da gaming true wireless stereo del costruttore, aventi dei LED RGB posti sul bocciolo degli stessi.

Razer Hammerhead True Wireless X: le specifiche

Se siete dei gamers, ci sono più cuffie tra cui potete scegliere per migliorare la tua esperienza di gioco. Di fatto, potete scegliere tra le diverse opzioni cablate disponibili o anche wireless, l'ultima delle quali è disponibile in una varietà di design. Per coloro che desiderano però avere delle cuffie auricolari compatte e concrete, Razer ha presentato la sua soluzione Hammerhead True Wireless X a bassa latenza.

Il costruttore è noto per le sue periferiche di gioco, quindi non sorprende che con la popolarità degli auricolari TWS ne abbia realizzati di adatti ai giocatori. L'Hammerhead True Wireless X riflette l'eredità del marchio, non solo con le sue caratteristiche, ma anche con il suo design.

Il prodotto è caratterizzato da una finitura lucida completamente nera e dal famoso logo Snake a tre teste che si illumina e funge anche da controlli touch. Non di meno, le cuffie si distinguono dagli altri auricolari ma si abbinano al top con gli altri prodotti Razer. Hanno un design semi-aperto e sono forniti in una custodia opaca che si ricarica tramite una porta USB-C.

Razer afferma che ogni auricolare ha driver da 13 mm personalizzati e microfoni omnidirezionali. Il punto di forza degli auricolari è la modalità di gioco a bassa latenza di 60 ms che può essere attivata con i controlli touch o tramite l'app Razer Audio. L'app consente anche di rimappare i gesti touch, personalizzare l'equalizzatore, controllare gli effetti di luce e anche aggiornare il firmware.

Gli auricolari si connettono tramite Bluetooth 5.2 e supporta anche Google Fast Pair. La durata della batteria è di 6 ore (7 ore con le luci spente) e arriva fino a 24 ore (28 ore con le luci spente) con la custodia.

Razer le venderà a £ 69,99 sugli auricolari e offrirà una garanzia di 2 anni. È possibile acquistare gli auricolari sul sito Web dell'azienda.

