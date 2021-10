Razer Kraken X: perfette per le tue partite online (-30%)

Le cuffie firmate Razer, le Kraken X, sono veramente fantastiche. Progettate per garantirti il meglio durante le tue partite, ti permettono di trarre il meglio anche dall'audio riuscendo ad ottenere risultati più che eccezionali. In promozione su Amazon le puoi fare tue con un ribasso del 30% che si tramuta in uno sconto di più di venti euro. In altre parole le paghi solamente 48,98€ che è un prezzo più che ottimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Razer Kraken X: come utilizzarle in tutto il loro potenziale

Le Razer Kraken X rappresentano un headset evoluto che abbini alle tue partite per primeggiare. Sono praticamente multipiattaforma quindi le utilizzi sulla console che preferisci o sul computer senza alcun problema. In più con questo logo retroilluminato assumano un aspetto veramente pazzesco.

Sono leggere, comode e utilizzabili per lunghe ore. Le imbottiture sono cuscini in pura seta sulle tue orecchie per non provare mai fastidio, neanche alla sera. L'audio erogato è di tipo surround per ottenere un reale vantaggio competitivo. In più non manca l'onnipresente microfono che è completamente pieghevole per poter parlare e comunicare con il tuo team senza interferenze.

Ti faccio notare che sono di tipo cablato dunque non hai bisogno di collegarle mediante Bluetooth pezzi aggiuntivi. Le colleghi con la loro presa USB e tac: il gioco è fatto.

Acquista subito le tue Razer Kraken X su Amazon a soli 48,98€. Le ordini e le ricevi a casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime ma se non sei abbonato nessuna paura. Le consegne sono gratuite anche per i clienti standard ma ci impiegano giusto qualche giorno in più.