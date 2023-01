Razer Hammerhead (2nd Gen) in SCONTO FOLLE su Amazon

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa è un’offerta incredibile che raggiunge il minimo storico e quindi dovrai essere super veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Razer Hammerhead (2nd Gen) a soli 79,99 euro, invece che 139,99 euro.

Goditi questo sconto del 43% per portarti a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Sono state progettate con un design bellissimo, innovativo e accattivante, con dei LED che cambiano colore. Sono perfette per quando viaggi, quando giochi, quando guardi film e per le chiamate. Hanno una modalità gaming è un’ottima autonomia.

Razer Hammerhead (2nd Gen): semplicemente straordinarie

Gli auricolari wireless Razer Hammerhead di 2ª generazione sono dotati di una serie completa di effetti colorati che li rendono unici. Potrai scegliere tra più di 16 milioni di colori e impostarli perché cambino in continuazione. Hanno un design in-ear che si adatta perfettamente all’orecchio offrendo un ottimo isolamento acustico e migliorando notevolmente il suono. In confezione troverai diversi cuscinetti con varie misure per un maggiore comfort.

Possiedono la tecnologia di cancellazione attiva del rumore per riuscire a goderti i tuoi contenuti audio in modo coinvolgente e senza distrazioni. I microfoni riescono a rilevare la tua voce filtrando i rumori ambientali per restituirla a chi ti ascolta in modo forte chiaro. Puoi impostare anche una modalità gaming che ti permette di avere una connessione stabile con i tuoi dispositivi e una bassissima latenza mentre giochi. Possiedono una batteria che può durare per più di 5 ore con una sola ricarica e più di 32 ore grazie alla custodia.

Non perdere questa fantastica ed emozionante offerta che trovi in esclusiva su Amazon. Fai in fretta perché un prezzo così basso durerà uno schiocco di dita. Perciò acquista adesso i tuoi Razer Hammerhead (2nd Gen) a soli 79,99 euro, invece che 139,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.