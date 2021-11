Razer Basilisk X Hyperspeed: a meno di 30 euro è impossibile rinunciarci

E se ti dicessi che con meno di 30 euro puoi portare a casa un mouse gaming professionale wireless? La promozione sul Razer Basilisk X Hyperspeed è una delle bombe proposte per il Black Friday da Amazon, che consente di acquistare uno dei migliori mouse wireless per qualità/prezzo al suo minimo storico.

Mouse gaming wireless Razer Basilisk X Hyperspeed: caratteristiche tecniche

Il mouse di Razer condivide naturalmente il design con le altre proposte della gamma, con una forma apprezzata soprattutto dai giocatori fps. L’aspetto è decisamente sobrio e minimale, in una veste completamente nera. A caratterizzare il mouse, però, sono naturalmente le prestazioni. Questo monta l’esclusivo sensore ottico 5G di Razer con una risoluzione massima di 16.000 DPI. Naturalmente è possibile personalizzare i livelli di sensibilità attraverso il software Razer Synapse 3 e switcharli al volo grazie al tasto dedicato. Allo stesso modo è possibile configurare l’intera dotazione di pulsanti, 6 in totale, così da assegnare funzioni specifiche o macro. I pulsanti, infine, godono dei pluripremiati switch meccanici Razer testati per 50 milioni di clic. Dal punto di vista delle performance, un mouse che non tradisce le radici da cui nascono tutti i prodotti Razer, ovvero, il massimo per i videogiocatori.

Tuttavia, non va assolutamente trascurata la versatilità che il mouse riesce ad offrire. Possiede, infatti, due modalità di connessione, una wireless e l’altra Bluetooth. La prima dedicata alle performance, la quale riduce al minimo la latenza per avere la massima reattività durante le fasi di gioco. In questo caso la batteria offre un’autonomia di ben 285 ore. La connettività Bluetooth, invece, consente di raggiungere un’autonomia di ben 450 ore così da avere una periferica affidabile per la produttività senza trascurare la durata. In sostanza, un mouse pensato per il gioco, ma ideale per qualsiasi ambiente incluso quello professionale.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, il Razer basilisk X Hyperspeed può essere acquistato su Amazon a soli 29,63 euro. In questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio.