Ratchet & Clank: Rift Apart è in promozione su Amazon: il titolo uscito da pochissimo sul mercato scende a un prezzo veramente conveniente, soli 57,70€. Insomma, se lo avevi adocchiato è il tuo momento oro per acquistarlo considerato il risparmio che supra i venti euro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Su PlayStation 5 devi giocare Ratchet & Clank: Rift Apart

Il nuovo capitolo della serie storica di Ratchet & Clank ti stupirà fin dai titoli di apertura. A questo prezzo devi davvero approfittare dell'offerta e farlo tuo. Solo un'accortezza però: è disponibile in versione fisica, ciò significa che puoi utilizzarlo se a casa hai la Standard Edition di PlayStation 5, quindi fai attenzione.

Fatta tale premessa, su questo gioco avrai da dirti un miliardo di cose, ma inizio con un semplice aggettivo: pazzesco!

I tuoi personaggi preferiti sono tornati per una nuova avventura intergalattica, in tutti i sensi. Infatti dovrai prendere parti a missioni che si svolgeranno in diverse dimensioni in cui avrai la possibilità di esplorare delle ambientazioni completamente nuove e immersive. In questo la grafica di Ps5 non ti deluderà.

In merito alla trama non voglio svelarti molto dato che già guardando il trailer potrai farti un'idea. Tuttavia voglio aggiungere che il titolo è un esclusiva di questa console next gen e sfrutta a pieno tutte le tecnologie introdotte da Sony come i grilletti adattivi e il Ray Tracing.

Non comprarlo sarebbe da pazzi.

Acquista subito la tua copia di Ratchet & Clank: Rift Apart su Amazon a soli 57,70€. Arriva a casa tua gratuitamente e nel giro di qualche giorno lavorativo.

