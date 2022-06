Ratchet and Clank Rift Apart per PS5 gratis con il PlayStation Plus?

Ratchet and Clank Rift Apart per PS5 potrebbe presto entrare a far parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. A suggerirlo è una segnalazione dell’utente Reddit “slimane406” che ha condiviso uno screenshot della pagina francese del PS Plus Premium, in cui il gioco di Insomniac Games è indicato come uno dei prossimi ad essere inserito nel servizio.

Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Sony e dello sviluppatore statunitense, ma considerato che il gioco è uscito ormai un anno fa un suo inserimento nel Plus potrebbe essere plausibile.

Ratchet and Clank Rift Apart su PS Plus Extra e Premium

Il nuovo PlayStation Plus ha debuttato in Italia lo scorso 23 giugno adottando un modello simile a quello di Xbox Game Pass. Oltre al Plus tradizionale, chiamato adesso Essential, sono stati introdotti due nuovi tier di abbonamento: Extra e Premium.

Il PlayStation Plus Extra permette di accedere ad un catalogo di circa 400 giochi PS4 e PS5, mentre il Plus Premium aggiunge a tutto questa una serie di titoli classici provenienti dalle generazioni PS1, PS2 e PS3, oltre alla possibilità di provare in anteprima alcuni prodotti di recente uscite.

Ratchet and Clank Rift Apart è stato lanciato nel giugno 2021 in esclusiva per PlayStation 5 rappresentando subito uno dei migliori titoli oggi disponibili per l’introvabile console Sony.

Premiato dalla critica e al pubblico, un suo eventuale inserimento nel PlayStation Plus conferirebbe certamente maggior valore al catalogo dei tier Extra e Premium. Si attendono indicazioni ufficiali nei prossimi giorni.

