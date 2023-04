Ratchet and Clank Rift Apart per PS5: su Amazon CROLLA il prezzo

Se possiedi una PS5 e vuoi vivere un’avventura spettacolare tra le dimensioni, fai attenzione all’offerta Amazon su Ratchet and Clank Rift Apart.

Una delle esclusive più belle e divertenti per la console di nuova generazione

Rachet and Clank Rift Apart in offerta: scopri uno dei migliori giochi PS5

Ratchet and Clank Rift Apart è un gioco di azione e piattaforme che ti porta in un viaggio incredibile tra mondi diversi, grazie alla potenza della PS5. Potrai saltare come un fulmine tra scenari ricchi di dettagli e animazioni, sfruttando il controller DualSense e il feedback aptico per sentire ogni colpo e ogni esplosione. Inoltre, potrai goderti una grafica mozzafiato in 4K e HDR, con una modalità prestazioni opzionale che ti garantisce 60 frame al secondo.

Il titolo ti farà divertire con la sua storia avvincente e umoristica, in cui dovrai affrontare un malvagio imperatore proveniente da un’altra realtà. Potrai impersonare sia Ratchet che la nuova eroina Rivet, una Lombax ribelle che si unirà alla tua squadra. Potrai anche usare un arsenale totalmente folle, con armi come il Bombardiere Topo, il Frantumatore o il Pixelizzatore.

Ratchet and Clank Rift Apart è uno dei giochi imperdibili per PS5, che ti farà scoprire le potenzialità della console e ti regalerà ore di divertimento e stupore.

