Raspberry Pi 5 è UFFICIALE: più potente ma anche più costosa

Nonostante i dubbi sulla possibilità che Raspberry Pi 5 venisse lanciata quest’anno, l’ultima versione del single-board computer è finalmente arrivata con alcune significative migliorie che renderanno l’utilizzo ancora più soddisfacente.

Da questo nuovo modello ci si aspetta non solo che offra prestazioni superiori al suo predecessore, ma si tratta anche il primo Raspberry Pi dotato di silicio progettato internamente a Cambridge.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Raspberry Pi 5

Ad alimentare Raspberry Pi 5 troviamo un processore quad-core Arm Cortex-A76 a 64-bit che lavora a 2,4 GHz, ottenendo così prestazioni equivalenti al doppio o addirittura al triplo rispetto a Raspberry Pi 4. Il dispositivo è dotato anche di una scheda grafica VideoCore VII da 800 MHz, che la Fondazione Raspberry Pi dichiara in grado di offrire un considerevole miglioramento delle prestazioni grafiche.

Come anticipato all’inizio, Raspberry Pi 5 monta un componente realizzato dalla stessa Raspberry Pi Foundation: il Southbridge, che rende ancora più efficace la comunicazione con le periferiche. Grazie al Southbridge RP1, la nuova board offre un cambiamento radicale nelle prestazioni e nelle funzionalità delle periferiche, consentendo velocità di trasferimento più elevate.

Presenti due ricetrasmettitori MIPI da 1,5 Gbps a quattro corsie e la nuova interfaccia PCI Express 2.0 a corsia singola. Da menzionare le due uscite display HDMI 4Kp60 con supporto per HDR, uno slot microSD, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, Gigabit Ethernet, una connessione di alimentazione CC da 5 V tramite USB-C, connettività Bluetooth 5.0 e supporto per schede SD.

Raspberry Pi 5 sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di ottobre, al costo di 60 dollari per la versione da 4 GB ed 80 dollari per quella da 8 GB (almeno negli USA): una spesa leggermente più elevata rispetto a Raspberry Pi 4, che prevedeva un costo di 55 dollari per il modello con 4 GB di RAM e 75 dollari per quello da 8 GB, ma stiamo comunque parlando di cifre irrisorie rispetto ai benefici ottenibili dall’utente.