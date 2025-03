Rasoio rifinitore Philips 12-in-1 in mega sconto: su Amazon al 49% in meno

Un unico strumento per lo styling completo è ciò che puoi portarti a casa con Philips Series 5000: un rasoio elettrico rifinitore 12-in-1 oggi in maxi sconto su Amazon a soli 39,99 euro invece di 78,90. La confezione include 12 accessori con cui prenderti cura di barba, capelli e peli del corpo.

Rasoio Philips Series 5000: il 12-in-1 per una cura completa

Il rasoio è formato da lame auto-affilanti in acciaio inox che garantiscono prestazioni sempre impeccabili senza bisogno di lubrificazione, con la tecnologia BeardSense che analizza la densità della barba 125 volte al secondo e regola automaticamente la potenza per ottenere un taglio uniforme anche sui peli più spessi.

L’autonomia non sarà mai un problema grazie alla batteria agli ioni di litio che offre fino a 120 minuti di utilizzo con una sola ricarica. Il design completamente impermeabile lo rende perfetto per l’uso anche sotto la doccia e facilita la pulizia dopo ogni utilizzo.

La confezione include davvero di tutto, inclusi pettini per barba e capelli, rifinitore di precisione, accessorio per naso e orecchie e persino un rasoio per il corpo con protezione della pelle. Il tutto con 14 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 16 mm per adattarsi a ogni stile.

Un rifinitore all-in-one pratico e potente, il Philips Series 5000 Multigroom è la scelta giusta per prenderti cura di barba, capelli e corpo: acquistalo a soli 39,99 euro invece di 79,80.