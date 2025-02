Rasoio elettrico Xiaomi: lo sconto di San Valentino su eBay è un affare

Xiaomi X300 è un rasoio elettrico professionale che mette insieme potenza, precisione e comfort. Oggi è disponibile su eBay con una fantastica doppia offerta: oltre allo sconto già presente, infatti, puoi attivarne un secondo inserendo il codice CASA25 al momento del pagamento. Questo significa che potrai pagarlo soltanto 21,59 euro invece di 38,99. La spedizione è immediata e gratuita.

Rasoio elettrico Xiaomi X300: perfetto per una rasatura precisa e confortevole

Il rasoio è dotato di una innovativa tripla lama che garantisce una rasatura rapida e pulita, capace di eliminare sia i peli più lunghi che quelli più corti con un solo passaggio. La lamina centrale e le due lame laterali lavorano infatti insieme per affrontare qualsiasi lunghezza e spessore.

La testina flessibile con rotazione a 40° si adatta perfettamente ai contorni del viso e del collo, mentre il pettine regolabile con 14 lunghezze lo rende perfetto non solo per la barba, ma anche per rifinire e curare ogni dettaglio del look, trasformandolo in un trimmer multifunzione per qualsiasi stile.

Una caratteristica innovativa è la ricarica wireless magnetica che elimina l’ingombro dei cavi e offre fino a 60 minuti di autonomia: l‘indicatore del livello della batteria ti avvisa quando è il momento di ricaricare. Invece, se sei sempre in viaggio, il blocco di sicurezza impedirà accensioni accidentali.

Impermeabile grazie alla certificazione IPX7, puoi usarlo quindi su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma da barba, dandoti sempre una rasatura confortevole riducendo le irritazioni cutanee. Dopo l’uso, basterà sciacquarlo sotto l’acqua per la pulizia.

Xiaomi X300 è perfetto per avere un rasoio elettrico affidabile, preciso e facile da usare: inserisci il coupon CASA25 nel carrello per pagarlo soltanto 21,59 euro invece di 38,99, spese di spedizione incluse.