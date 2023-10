RAM DDR4 Corsair Vengeance da 16GB in super offerta su Amazon

Tempo di fare un upgrade al tuo computer? La memoria Corsair Vengeance LPX da 16GB DDR4 3600 è un componente essenziale per migliorare le prestazioni del tuo computer desktop. Al momento è disponibile con uno sconto del 26% al prezzo di 51,45€ invece di 69,99€.

Questi moduli di memoria sono progettati per offrire elevate prestazioni e sono particolarmente adatti all’overclocking. Sono dotati di dissipatori di calore in alluminio puro che consentono una rapida dissipazione del calore, mantenendo le prestazioni ottimali anche durante carichi di lavoro intensi. Inoltre, il PCB a otto strati contribuisce a gestire il calore in modo efficace, offrendo ampi margini per l’overclocking avanzato.

Una delle caratteristiche principali di questa memoria è il supporto alla tecnologia XMP 2.0, che consente un overclock automatico e semplificato. Questo significa che puoi ottenere prestazioni eccezionali senza dover affrontare complicate procedure di overclocking. Basta attivare i profili XMP 2.0 e la memoria si imposta automaticamente alla massima velocità affidabile.

Inoltre, questi moduli di memoria sono stati testati per la compatibilità con una vasta gamma di schede madri, il che significa che dovrebbero funzionare bene con la maggior parte dei sistemi desktop. Il design a basso profilo li rende adatti anche a case di dimensioni ridotte o a configurazioni in cui lo spazio è limitato.

Questa memoria da 16GB della Corsair è un ottimo investimento per migliorare le prestazioni del tuo computer desktop, sia che tu voglia ottimizzare il sistema per il gaming, la produttività o altri scopi. L’attuale sconto del 26% offre un’opportunità conveniente per acquistare questa memoria di alta qualità ad un prezzo speciale.

