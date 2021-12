RaiPlay Sound sbarca ufficialmente su Google Play Store ed App Store

Diamo il benvenuto a RaiPlay Sound, nuova piattaforma digitale che offre al pubblico tutte le dirette dei 12 canali Radio Rai, con possibilità di riascoltare le trasmissioni anche in un secondo momento, ed una serie di contenuti originali prodotti in esclusiva per coloro che scaricheranno l'applicazione dai principali store online per dispositivi mobili e per chi si collegherà al sito raiplaysound.it.

RaiPlay Sound: nuovo passo nell’evoluzione digitale della Rai

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del direttore di Rai Radio, Roberto Sergio:

“Rai Play Sound aggiunge un altro tassello importante al percorso che Rai Radio sta compiendo per essere sempre più vicino alle esigenze del pubblico. Dopo l’avvio delle radio specializzate, la visual radio, la trasformazione delle nostre sedi in factory multimediali digitali, ci diamo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile: diventare leader nella produzione e nella distribuzione di contenuti originali di total audio.”

Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital, aggiunge:

“È un regalo che abbiamo voluto fare al nostro pubblico che ama la radio e i podcast. Questo pubblico troverà non solo migliaia di contenuti con i quali intrattenersi, ma anche funzionalità moderne che gli consentiranno un’esperienza di fruizione completa e da condividere.”

Per scaricare l'applicazione non dovrete fare altro che cliccare su uno dei link condivisi in basso, a seconda del sistema operativo presente sul vostro smartphone o tablet:

Non resta altro che augurarvi buon ascolto con RaiPlay Sound.