Rabona Top Pressing e Contropiede: 200GB da 7,99€

Rabona Mobile, gestore virtuale su rete Vodafone, ha deciso di dare un ulteriore chance alle sue due punte di diamante. Stiamo parlando di Top Pressing e Contropiede, i due top player di Rabona.

Quest'operatore italiano con un'ottica orientata verso lo sport più seguito in Italia, offre sempre delle soluzioni davvero molto interessanti.

Nello specifico oggi, daremo un'occhiata alle tariffe Top Pressing e Contropiede, disponibili a partire da 7,99 euro mensili.

Rabona Top Pressing e Contropiede: non sono solo termini calcistici!

Queste due promozioni sono adatte a chi ama avere sempre il massimo dei Giga disponibili ogni mese senza stare con l'ansia di dover andare a consumo una volta terminato il bundle dati.

La prima che vedremo oggi prende il nome di Contropiede, una tecnica di gioco molto comune che solitamente viene usata in ambito calcistico e nello specifico offre 200 Giga di traffico internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile italiano e messaggi illimitati e verso tutti. Il prezzo di partenza è pari a 7,99 euro mensili per chi proviene da Kena Mobile, mentre, aumenta di un euro per chi decide di passare il proprio numero da Very Mobile oppure da ho.mobile.

L'alternativa, denominata Top Pressing, offre invece 171GB di internet sempre in LTE sulla rete dell'operatore rosso, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza alcun limite e verso qualsiasi carrier. In questo caso il prezzo è di 8,99 euro ogni mese ed è valido per chi passa a Rabona da qualsiasi gestore.

Tutte le tariffe di questo operatore virtuale sono prive di vincoli e prevedono l'addebito sul credito residuo della SIM. Per entrambe le offerte viene richiesto un contributo iniziale di 19,99€ una tantum – in offerta anziché 25 euro – con 25€ di credito omaggio.

Oltre al costo iniziale viene richiesta una ricarica di 10 euro per far fronte al primo mese.