Rabona Mobile modifica due offerte davvero speciali

Rabona Mobile, l'operatore mobile virtuale 100% italiano, ha deciso di trasformare due delle sue migliori offerte. Cavallo di battaglia di questo provider, sono davvero interessanti per prezzo e contenuti. In sostanza, Pressing 71 ora potrà essere attivata solo entro un periodo limitato, mentre Calcio non ha più scadenza. Scopriamo insieme questa novità e il ricco bundle delle due tariffe oggetto di modifica.

Rabona Mobile Calcio

Rabona Mobile Calcio è una delle offerte più intriganti sul mercato. Si tratta di un bundle davvero unico che offre tantissimi Giga, minuti e SMS illimitati. La novità è che l'operatore telefonico virtuale ha deciso di togliere la scadenza di questa promozione e di inserirla tra i suoi piani tariffari standard. Rivolta a chi passa da un altro operatore qualsiasi, scopriamo insieme cosa offre questo ricco bundle al costo di 7,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 111 Giga di traffico dati;

di traffico dati; costo di attivazione pari a 2 euro una tantum.

Pressing 71

Diversa invece è la modifica che ha riguardato Rabona Mobile Pressing 71. Infatti, questa offerta, davvero super conveniente, ora ha un tempo limite. In sostanza, potrà essere attivata solo entro il 14 febbraio 2022, salvo eventuali proroghe. Vediamo cosa offre questo ricco bundle a soli 5,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 71 Giga di traffico dati;

di traffico dati; costo di attivazione pari a 4 euro una tantum.

L'offerta Rabona Mobile Pressing 71, ricordiamo, è dedicata a tutti coloro che vogliono attivare una nuova numerazione o desiderano mantenere il proprio numero di telefono passando da un qualsiasi altro operatore telefonico nazionale. Inoltre, fino a prova contraria, questa promozione potrà essere attivata entro il 14 febbraio 2022.

Il costo della nuova SIM previsto con sottoscrizione online è di 19,99 euro una tantum, in promozione. Se invece ci si reca in un negozio autorizzato è pari a 25 euro una tantum. In entrambi i casi saranno inclusi 25 euro di traffico telefonico. Il rinnovo è su base mensile con credito residuo.

Rabona Mobile si appoggia su rete Vodafone 4G garantendo una navigazione veloce fino a 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload.