Rabona Mobile ha prorogato fino al 15 Maggio 2021 la sua Promo Cambio 100 dedicata a chi decide di cambiare operatore.

Rabona Cambio 100: i dettagli

La promozione dedicata a chi decide di passare da Kena Mobile, Very Mobile e ho.mobile prevede un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico internet in 4G a soli 6,99 euro ogni mese. L’MVNO Rabona Mobile utilizza le infrastrutture di Vodafone in 4G grazie al fornitore Plintron. Con le tariffe di questo virtuale è possibile navigare velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Cambio 100 di Rabona Mobile è attivabile solo per chi decide di passare dai virtuali Very Mobile, Kena o ho.mobile. La suddetta promo non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale né costi nascosti. Inoltre, il traffico internet nazionale è disponibile in roaming secondo la normativa. Il quantitativo dipende, infatti, dal costo mensile della tariffa.

Costi ed altro

L’offerta di Rabona Mobile che abbiamo appena visto ha un costo iniziale di 19,99 euro, anziché 25€. In questa spesa è già incluso il contributo di attivazione e quello per la SIM. Inoltre, richiedendo il passaggio online sarà compresa anche la spedizione gratuita.

