Rabona Calcio è la tariffa dell’omonimo virtuale con minuti, SMS e Giga su rete Vodafone che ritorna disponibile sia online sia nei rivenditori autorizzati.

Rabona Calcio: i dettagli

La tariffa offre minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS sempre illimitati e verso tutti e ben 111 Giga di traffico dati in 4G a soli 7,99 euro ogni mese. Rabona Mobile utilizza la rete Vodafone in LTE ed è in grado di garantire una velocità di fruizione dei Giga che può arrivare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Stando alle condizioni tariffarie, Rabona Calcio può essere utilizzata senza limitazioni anche in tutto il suolo europeo.

La nuova promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti in portabilità. L’offerta Rabona Calcio inoltre non prevede vincoli di permanenza e il canone mensile viene rinnovato a tempo indeterminato.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora prevede un contributo iniziale pari a 19,99 euro una tantum facendo la richiesta online. Questo entry fee include anche la spedizione gratuita della SIM presso il proprio domicilio. Nei negozi è previsto un contributo diverso che ammonta a 25 euro da pagare solo la prima volta.

La promo in questione è attivabile sino al 30 Settembre 2021, salvo ulteriori proroghe.

