Un videocitofono, che funziona anche come campanello, perfetto per sapere sempre chi c'è alla porta e tenerne traccia: puoi scattare una fotografia. Il bello è che è perfetto per qualsiasi utilizzo: non serve Internet per usarlo. Appena qualcuno suonerà al campanello, il tuo gioiellino scatterà una fotografia, che potrai rivedere in seguito, se non sei presente.

Questo gioiellino adesso lo prendi a prezzo ridicolo da eBay: accaparratelo a 22€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, direttamente da magazzino in Italia. Il prodotto sarà a casa in pochissimi giorni.

Videocitofono in gran sconto su eBay

Il suo punto di forza? Beh, non ce n'è solo uno, ma è l'insieme a renderlo un prodotto eccezionale. Ad esempio, è super compatto: sia l'unità esterna che quella interna occupano pochissimo spazio. Il display, che posizioni all'interno dell'abitazione, è da quasi 3″: un pannello LCD a colori, che ti permetterà di visualizzare in tempo reale chi c'è alla porta, decidendo in caso di scattare una fotografia.

Non solo, quando qualcuno suonerà al campanello, lo schermo si accenderà in automatico e scatterà da solo una fotografia: utilissimo per controllare chi è passato mentre eri via.

La vera chicca di questo gioiellino è che non serve Internet per utilizzarlo. Per questo motivo, puoi installarlo letteralmente ovunque: in casa, ma anche in ufficio, in magazzino, ecc. Si tratta di un prodotto perfetto anche per gli anziani: una volta installato (operazione semplicissima) è facilissimo da utilizzare.

Infine, e questo te lo farà apprezzare ancora di più, il sensore gode di visione notturna: potrai controllare chi c'è alla porta anche in piena notte, si vedrà comunque molto bene. C'è addirittura un sensore di movimento, che potrai attivare per sapere se qualcuno passa vicino alla tua porta.

Insomma, un videocitofono compatto dotato di un sacco di funzionalità e – soprattutto – super economico. Completa rapidamente l'ordine da eBay e portalo a casa a 22€ circa con spedizioni super rapide e gratis. Pochi pezzi disponibili.

