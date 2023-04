Questo termometro Xiaomi ti dice temperatura e umidità: solo 19€

Vuoi monitorare la temperatura e l’umidità della tua casa in modo semplice e intelligente? Non perdere allora questa occasione che ti è offerta direttamente da Amazon.

Il sensore di temperatura e umidità Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Pro è infatti in promozione a soli 19,99 euro. Affrettati perché le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Come funziona Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Pro

Il sensore Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Pro è un dispositivo che ti permette di rilevare i cambiamenti di temperatura e umidità in tempo reale e di visualizzarli su un ampio display con orologio e-ink. Ha una precisione di 0,1 gradi per la temperatura e di 0,1% per l’umidità, grazie ai sensori di alta qualità provenienti dalla Svizzera.

Il sensore si collega via Bluetooth con l’app Mi Home, che ti permette di controllare i dati da remoto e di connetterlo con altri dispositivi intelligenti Xiaomi, come il condizionatore d’aria o l’umidificatore. In questo modo, puoi regolare il clima della tua casa in base alle tue esigenze e al tuo comfort.

Dal design elegante e minimalista, si adatta a qualsiasi ambiente. Puoi posizionarlo ovunque, grazie alla sua base magnetica o alla sua staffa adesiva. Ha una batteria a bottone CR2032 che dura fino a un anno.

Non perdere allora questa opportunità: acquista ora il sensore di temperatura e umidità Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Pro a soli 19,99 euro e rendi la tua casa più smart.

