Miiiw NK5253 è un interessante termometro igrometro, la cui qualità è garantita dal fatto che si tratta di uno dei prodotti che gravita nell’ecosistema di prodotti Xiaomi. Su Amazon viene proposto, senza troppa enfasi, al prezzo eccezionale di 12€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. In realtà, una volta capito il prodotto, si tratta di un vero e proprio gioiellino, che una volta capito apprezzerai tantissimo.

Termometro igrometro Xiaomi in offerta su Amazon

Un design super elegante e moderno, che offrirà un tocco in più a qualsiasi arredamento deciderai di abbinarlo. Il suo ampio display ti mostrerà con precisione temperatura (in gradi celsius) e percentuale di umidità ambientale, oltre ad orario e data.

In più, c’è una barra colorata, che ti farà capire al colpo d’occhio se sei nella tua zona di comfort oppure no. Decidi se posizionarlo su un mobile oppure appenderla al muro, il suo schermo da 3,34″ ti garantirà ottima visibilità in ogni situazione.

Per portare a casa questo interessante termometro igrometro parte dell’ecosistema Xiaomi, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Amazon a 12,99€ prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

