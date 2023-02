Questo strepitoso set LEGO di Star Wars ha uno sconto SUPER su Amazon (-25€)

Questa offerta è veramente fantastica per tutti gli appassionati di Star Wars. Il set LEGO Star Wars Diorama Addestramento Jedi su Dagobah è disponibile con uno sconto di ben 25 euro sul prezzo ufficiale e con spedizione immediata.

Questo significa che potrai riceverlo a casa già domani pronto ad organizzare il tuo weekend a costruire questo incredibile set che riproduce una delle scene più iconiche della saga di Guerre Stellari.

Set LEGO Star Wars Diorama Addestramento Jedi su Dagobah: una meraviglia per ogni fan

Il set LEGO in questione ti permette di costruire la capanna di Yoda situata nella palude di Dagobah e l‘X-Wing di Luke Skywalker. Il Diorama comprende le minifigure proprio del maestro Yoda, di Luke Skywalker e di RD-D2.

Progettato per tutti i fan della saga, una volta completato può essere esposto in casa come oggetto decorativo o pezzo da collezione: formato da 1000 pezzi ti divertirai a ricreare una delle scene più iconiche e belle dell’intera saga con il solito stile inconfondibile e dettagliato firmato LEGO.

Il prezzo scontato di 25 euro è una grandissima occasione per portarselo a casa tanto che è scattato in cima alla classifica di vendita della sua categoria su Amazon. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.