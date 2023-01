Questo speaker Bluetooth di JBL è in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per JBL GO 3, un ottimo speaker Bluetooth caratterizzato da dimensioni compatte e da un’elevata portabilità. Si tratta di un dispositivo completo e in grado di offrire una resa auto di alto livello con un’autonomia in grado di garantire ore e ore di riproduzione continuata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare JBL GO 3 al prezzo scontato di 27,99 euro invece di 39,99 euro con uno sconto del 30%. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

JBL GO 3: lo speaker Bluetooth compatto è in offerta su Amazon

La promozione è sicuramente ottima considerato le prestazioni di JBL GO 3. Lo speaker Bluetooth, infatti, presenta un design ricercato e ultra-compatto e può contare su di un’eccellente resa audio, ben al di sopra di molti concorrenti in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche la certificazione IPX67 che garantisce la protezione contro acqua e polvere, essenziale per l’uso all’aperto. Ottima anche l’autonomia. Lo speaker è in grado di garantire fino a 5 ore di utilizzo continuato, senza la necessità di collegarsi alla rete elettrica.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare JBL GO 3 al prezzo scontato di 27,99 euro invece di 39,99 euro. La promozione lanciata in queste ore consente di acquistare il piccolo speaker Bluetooth di JBL ad un prezzo davvero conveniente. Per acquistare il modello è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.