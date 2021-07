Speaker Bluetooth nuovo? Prendilo a 2,28€ appena su Amazon con spedizioni gratis: approfitta adesso di questa occasione folle, si tratta dei migliori saldi estivi, ma le disponibilità sono super limitate.

Speaker Bluetooth quasi gratis su Amazon

Bello, di design e soprattutto super utile. Un prodotto pensato per permetterti di ascoltare la tua musica preferita ovunque desideri: ti basterà collegarlo in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e tutti i device compatibili.

Non solo, si tratta di un prodotto multiuso: se desideri, puoi connetterlo in altri modi. Infatti, c'è il jack audio da 3,5 millimetri, lo slot per microSD e puoi anche inserire una chiavetta USB dove a bordo avrai caricato la tua musica preferita.

Naturalmente, grazie alla batteria integrata, non dovrai cercare prese elettriche: potrai ascoltare quello che ami ovunque, senza il vincolo dei cavi. Quando la batteria è scarica, nessun problema: potrai ricaricarla attraverso l'ingresso microUSB.

Tutto qui? Assolutamente, ci sono altre due chicche a caratterizzare questo speaker! La prima è che puoi usarlo anche come sistema di vivavoce, grazie al microfono integrato. La seconda invece è che, volendo, il tuo gioiellino può funzionare anche come sintonizzatore di radio FM!

Tantissime funzionalità in un solo prodotto: questo eccezionale speaker Bluetooth ora lo porti a casa a 2,28€ da Amazon con spedizioni assolutamente gratis. Un affare che devi prendere al volo: le scorte sono super limitate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

