Un eccellente smartwatch, realizzato da Xiaomi in collaborazione con il brand Haylou. Lo conoscono in pochissimi, ma – appena l'ho visto in sconto a 18€ – non ho potuto fare a meno di segnalartelo: è un vero affare. Ce ne sono ancora pochissimi, completa l'ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: ottimo smartwatch in gran sconto su Amazon

Bellissimo sotto il profilo estetico, il suo design è studiato per ben abbinarsi a qualsiasi outfit. La sua cassa squadrata ospita un ampio display da 1,4″ touchscreen. Sfrutta la sua autonomia energetica enorme: goditi il tuo wearable per 20 giorni di fila, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Una volta provato, non potrai più farne a meno: ti servirà per un sacco di motivi diversi, per tutto il giorno. Ad esempio, potrai controllare dal polso notifiche, chiamate in arrivo e promemoria: tutto senza dover prendere lo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth.

Mentre ti alleni, usalo come activity tracker per tracciare passi, calorie e distanza. Tutto qui? Assolutamente no. Infatti, ci sono 12 modalità sportive specifiche, fra le quali puoi scegliere la tua preferita.

Infine, massima attenzione anche alla salute. Tieni sotto controllo il battito cardiaco, ma anche la qualità del riposo notturno.

Questo gioiellino di smartwatch Xiaomi lo predi ad appena 18€ da Amazon adesso: completa l'ordina rapidamente, le scorte sono in rapido esaurimento.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

