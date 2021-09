Uno smartwatch bello e completo, ora in sconto del 40%, che è parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi. A sapere che Haylou LS02 arriva da YouPin, piattaforma di crowdfunding del colosso cinese, sono però in pochissimi.

Un vero peccato, considerando che si tratta di un wearable decisamente interessante, oltre che ricco di funzionalità. Puoi prenderlo direttamente da Amazon, a 29€ appena e con spedizioni rapide e gratis.

Un smartwatch Xiaomi in incognito, sconto del 40%

Un bel wearable, il cui design – super sobrio – è perfettamente abbinabile a qualsiasi outfit. Inoltre, puoi anche personalizzarlo come preferisci, grazie ai diversi quadranti fra i quali scegliere il tuo preferito. L'ampia batteria da 260 mAh ti consentirà di avere a disposizione fino a 20 giorni di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica.

Affidati all'ampio display per gestire dal polso notifiche e promemoria e non solo. Infatti, questo gioiellino offre una serie di funzionalità dedicate a sport e salute. Mentre ti alleni puoi monitorare l'attività fisica e i parametri vitali come il battito cardiaco. Mentre riposi puoi controllare invece la qualità del sonno.

Sono solo alcune delle feature di questo wearable, che esprime il massimo in abbinata all'applicazione da scaricare sullo smartphone al quale lo abbinerai. Non perdere l'occasione di portare a casa questo interessante smartwatch, parte dell'ecosistema, Xiaomi a prezzo super: completa velocemente l'ordine da Amazon per averlo a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

