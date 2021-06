Questo smartwatch te lo porti in vacanza e non hai paura che si rompa o si graffi: vai al mare, a fare escursioni, corse, avventure. Un vero spettacolo realizzato con materiali super robusti! La bella notizia è che non devi investire cifracce per portarlo a casa: bastano appena 49€ circa, spuntando il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello.

Smartwatch indistruttibile: prezzo piccolissimo

Un vero e proprio smartwatch, con ampio display a colori da 1,3″ inserito in una cassa circolare robustissima com il cinturino.

Un design di carattere, che sottolinea subito quello per cui questi gioiellini sono pensati: resistere a temperature estreme (-40/+70 gradi), urti e graffi, e sopravvivere sott'acqua fino a 50 metri. Ovviamente, oltre a essere super “tosto” questo wearable è anche un validissimo compagno per lo sport grazie a 7 tipi di workout diversi supportati e non solo.

Infatti, è un validissimo segretario da polso: non solo gestisci le notifiche e i promemoria, ma parli anche al telefono grazie al microfono integrato! Per finire, tieni sotto controllo salute e benessere in modo efficace e semplice.

Insomma, colleghi questo smartwatch indistruttibile allo smartphone e poi sei pronto a fare tutto – o quasi – dal polso. Prima di partire per le vacanze, non ti resta che scoprire questo spettacolare dispositivo, portandolo a casa da Amazon a 49€ appena con spedizioni rapide e gratis! Spunta il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello e completa l'ordine. Attento però: gli sconti attivabili sono pochi, sii rapido!

