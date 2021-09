Uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista, pronto a diventare un ottimo assistente da polso. Dotato di ampio display e tantissime feature, adesso risparmi il 50% su Amazon e lo porti a casa a 19,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attenzione: offerta a tempo limitato.

Uno smartwatch, mille funzioni: super prezzo Amazon

Un ottimo wearable, super leggero e con autonomia energetica in grado di accompagnarti per diversi giorni: non dovrai certamente metterlo in carica ogni sera.

Sul suo ampio display da 1,54″ potrai facilmente leggere notifiche, promemoria e avvisi ricevuti sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non solo, questo gioiellino è anche un validissimo alleato per l'attività fisica: tieni traccia dei tuoi allenamenti, monitorando i progressi. A disposizione hai la possibilità di scegliere fra 11 tipologie di workout differenti, tutte perfettamente supportate.

Non dimenticare però che anche la salute è importante, non solo l'allentamento fisico. Questo wearable è in grado di monitorare il battito cardiaco, la pressione sanguigna e persino la temperatura corporea. Ciliegina sulla torta, è possibile anche tenere sotto controllo il ciclo mestruale. Questo lo rende un device super adatto anche al pubblico femminile.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo ottimo smartwatch a prezzo ridicolo da Amazon: completa l'ordine rapidamente per averlo a 19,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: l'offerta è limitata.

