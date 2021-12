Questo smartwatch costa 9€: puoi telefonare e ha una fotocamera

Su Amazon c'è un possibile errore di prezzo da prendere al volo. Uno smartwatch a 9€, che è anche in grado di supportare una SIM per telefonare e non solo. Integra anche una fotocamera. Insomma, un gioiellino da prendere al volo: completa rapidamente l'ordine per averlo anche con spedizioni assolutamente gratis.

Smartwatch quasi gratis su Amazon: puoi anche telefonare

Un device con display da 1,55″. Il posteriore ha un guscio rimovibile sotto il quale c'è la batteria, ma non solo: c'è lo spazio per inserire una SIM e una microSD. In questo modo, potrai sfruttare tutto il potenziale di questo piccolo concentrato di tecnologia da polso.

Uno sfizio che è il momento di toglierti quasi gratis da Amazon, grazie a un possibile errore di prezzo. Prendi adesso questo smartwatch con funzione di telefono a 9€ appena: completa rapidamente l'ordine e non preoccuparti delle spedizioni perché sono assolutamente gratis.