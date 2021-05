Non uno smartwatch qualsiasi, ma un wearable che esteticamente ricorda parecchio Apple Watch. Costa appena 11,99€ ed è assurdo: sono le offerte eccezionali di Gshopper, che ti permetteranno di risparmiare quasi il 70% su questo dispositivo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Smartwatch in offerta eccezionale a 11€

Assomiglia tanto, tantissimo, ad Apple Watch. Tuttavia, è bene specificare che non si tratta del wearable della mela morsicata. Ad ogni modo, l’investimento da fare per accaparrartelo – grazie allo sconto di quasi il 70% – è infinitamente più piccolo.

Questo smartwatch diventerà subito il tuo alleato per la gestione dal polso delle notifiche ricevute sullo smartphone (Android o iOS), ma non solo. Infatti, potrai affidarti a lui anche per la salute: non manca la misurazione del battito cardiaco, ma anche della pressione sanguigna e del livello di ossigeno presente nel sangue (come un saturimetro).

Per avere subito questo gioiellino in super offerta su Gshopper, con spedizioni gratis, tutto quello che devi fare è accaparrarti lo smartwatch a 11,99€ prima che le scorte finiscano. Scegli il tuo colore preferito fra nero, argento e oro, ma sii rapido: i pezzi in offerta non sono molti.

Sempre a caccia di occasioni top? Le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch