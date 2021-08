Chi dice che uno smartwatch – che sia un vero concentrato di tecnologia ed eleganza – debba necessariamente costare tanto? Basta scovare il modello giusto, esattamente come quello che ho trovato oggi in sconto. Su Amazon non solo lo prendi a 31€ circa appena, ma in omaggio ricevi anche il secondo cinturino. In più, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, scorte in veloce esaurimento: a questo prezzo, è più che normale.

Smartwatch in gran sconto su Amazon

Uno stile elegante, bello e raffinato. Decidi tu, ogni volta, se dare al tuo wearable un tocco più casual: dovrai solo cambiare il cinturino, montando il secondo, che riceverai in dotazione.

Sul suo ampio display, con ottima visibilità, potrai controllare tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. La comodità di leggere un messaggio o vedere chi ti chiama, lasciando il telefono in tasca, non ha pari.

Con un'autonomia energetica che dura fino a 10 giorni non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni sera. Anzi, lascialo al polso anche mentre ti alleni e sfruttalo come activity tracker per tenere traccia della tua attività fisica. Infine, affidati a lui anche per la salute: monitora costantemente il battito cardiaco, stima la pressione sanguigna e anche la qualità del riposo notturno. Tutto a portata di polso.

Come ti ho anticipato, questo smartwatch mette insieme tecnologia e stile ed è il momento di fare un vero e proprio affare su Amazon. Portalo a casa a 31€ appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, sii veloce però: pochi pezzi ancora disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch