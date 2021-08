Questo eccellente smartwatch, dotato di ampio display da 1,7″ è un portento. Una delle classiche occasioni Amazon nascoste, che aspettano solo di essere scovate. Una marea di funzionalità, racchiuse in uno scrigno super compatto: il tuo affare lo fai a adesso, portandolo a casa a 31€ appena godendo di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottimo smartwatch in gran sconto su Amazon

Questo gioiellino devi conoscerlo per poterlo apprezzare. Il motivo è semplicissimo: è in grado di distinguersi dalla concorrenza non solo per il prezzo super competitivo, ma per una serie di altre chicche.

Insisto a raccontarti del display perché è una delle sue caratteristiche che preferisco: è davvero grande, fuori dalla media, ma il bello è che non pesa sulle dimensioni complessive del dispositivo. Infatti, il wearable resta comunque super compatto. Com'è possibile? Semplice, i bordi dello schermo sono super risicati.

Sull'ampio pannello, potrai gestire facilmente tutte le funzionalità a disposizione. Da quelle che sfrutterai di più, come la lettura delle notifiche, fino alle feature dedicate alla salute (misurazione del battito cardiaco, della pressione sanguigna, della qualità del riposo notturno e non solo).

Ovviamente, si tratta di un dispositivo perfetto anche per lo sport: lascialo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance. Tutti i dati potrai scaricarli successivamente all'interno dell'apposita applicazione.

Il grande display si presta perfettamente anche alla personalizzazione: sceglie la tua watch face preferita, sfogliando fra i tanti quadranti disponibili. L'abbinamento al tuo look del giorno sarà garantito.

Insomma, uno smartwatch ricco di tecnologia e pronto a diventare un vero e proprio assistente da polso. Come ti ho anticipato in apertura, si tratta delle classiche occasioni d'oro Amazon, che devi saper scovare per poterle sfruttare: completa subito l'ordine e portalo a casa a 31€ circa godendo di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch