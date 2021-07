Uno smartwatch esteticamente spettacolare, che è anche praticamente indistruttibile. La cosa interessante è che, grazie agli eccellenti sconti Amazon del momento, lo prendi a 34€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi disponibili perché l’offerta è a tempo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine prima che la promo finisca.

Smartwatch indistruttibile a prezzo assurdo su Amazon

Un wearable che da subito ti dà l’impressione di essere un device per “veri duri”. Nonostante la costruzione, realizzata per resistere a intemperie e cadute, è comunque molto leggero: lascialo al polso tutto il giorno per gestire le notifiche ricevute sullo smartphone senza doverlo prendere.

Oltre a questo, sull’ampio display potrai anche tenere traccia con precisione dell’attività sportiva: monitora le tue performance e non preoccuparti che possa rovinarsi. Infatti, questo gioiellino è pensato per resistere a bassissime o altissime temperature. Nemmeno l’acqua è un problema, perché certificato per resistere senza alcun problema.

Ovviamente, non dimenticare che questo wearable è il perfetto compagno anche per la salute: monitora il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e non solo. Infine, nascosto su questo smartwatch c’è una marea di funzionalità nascosta che aspetta solo di essere scoperto.

Insomma, questo wearable indistruttibile non solo ora costa pochissimo, ma è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Non perdere l’occasione del momento: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch