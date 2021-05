Uno smartwatch che è pronto a offrirti tantissimo a un prezzo minuscolo, il perfetto monitor per la salute: con lo sconto del 60%, da Gshopper lo porti a casa a 17,99€ appena. Scorte super limitate e spedizioni gratis.

Smartwatch in super sconto del 60%

Un prodotto che esteticamente, inutile fingere di non notarlo, ricorda molto un Apple Watch. Si tratta però di un dispositivo diverso, che ha una scheda tecnica super completa, nonostante il prezzo sia più che ragionevole.

Ad esempio è un monitor per la salute super valido grazie a feature come il monitoraggio del battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue, della pressione sanguigna e – addirittura – della temperatura corporea. Infatti, come anticipato, integra un termometro.

Un’altra chicca di questo wearable è la possibilità di effettuare telefonate direttamente dall’orologio, dopo averlo collegato in Bluetooth allo smartphone: una feature super comoda, che ti permetterà di parlare al telefono mantenendo le mani libere.

Infine, da non sottovalutare il suo display enorme da 1,75″: è un full screen, quindi non rischierai di ritrovarti con super bordi. Insomma, un prodotto portentoso, che funziona anche come activity tracker mentre fai sport, ovviamente!

Per portare a casa questo smartwatch risparmiando il 63%, tutto quello che devi fare è accaparrartelo da Gshopper prima che le scorte finiscano. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Smartwatch