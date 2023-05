Questo smartphone Xiaomi in offerta a 78€ è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android a prezzo ridotto, da usare come muletto o per un utilizzo “base”, in questo momento c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo: lo Xiaomi Redmi 9AT, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 78 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa uno smartphone con un’autonomia straordinaria, supporto Dual SIM e ideale anche per usarlo come hotspot. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 9AT: in offerta a 78 euro è imperdibile

Lo Xiaomi Redmi 9AT è uno smartphone economico e completo. Dotato del processore Octa-Core MediaTek Helio G25, lo smartphone di Xiaomi può contare su prestazioni nettamente superiori rispetto ai concorrenti in questa fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo anche un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione HD+.

Da segnalare anche la presenza di 32 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia davvero al top. C’è anche il supporto Dual SIM che potrà tornare utile in vari contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato del supporto alla radio FM, del jack da 3,5 mm e di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

