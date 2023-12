Questo smartphone Xiaomi in offerta a 119€ su Amazon è un AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone a prezzo ridotto da comprare durante il periodo di Natale, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo Xiaomi Redmi 12C, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 119 euro, con uno sconto del 40% rispetto al listino. La versione in offerta è dotata di 4 GB di RAM e 128 GB di storage, una dotazione ottimale in rapporto alla fascia di prezzo e che elimina i problemi di spazio ridotto tipici degli smartphone da 64 GB. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi 12C: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Lo Xiaomi Redmi 12C è dotato del SoC MediaTek Helio G85 (ottimo per la fascia di prezzo) affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. L’autonomia è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo.

C’è anche un display da 6,71 pollici oltre a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche dello smartphone di Xiaomi troviamo il sensore di impronte digitali, il jack audio e il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 12C 4/128 GB al prezzo scontato di 119 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone economico ma completo e in grado di garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

