Questo smartphone Xiaomi in offerta a 117€ su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone molto economico ma anche in grado di offrire una scheda tecnica completa e ottime specifiche, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo Xiaomi Redmi 10 2022, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 117 euro nella variante dotata di 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. A questo prezzo, il dispositivo di casa Xiaomi è, senza dubbio, il best buy del momento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi 10 2022: a questo prezzo è un best buy

Il Redmi 10 in offerta oggi è uno dei modelli più interessanti della fascia bassa. Tra le specifiche troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ oltre al SoC MediaTek Helio G88, uno dei chip più veloci a disposizione degli utenti in questa fascia di prezzo.

Il modello in offerta è dotato di 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, in grado di garantire un’autonomia al top del mercato. Da notare una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile nella variante Dual SIM ed ha tutto quello che serve a chi cerca un modello economico, anche per un utilizzo da muletto.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 10 2022 con un prezzo scontato di 117 euro per la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Per sfruttare la promozione è sufficiente cliccare sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.