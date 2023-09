Questo smartphone Xiaomi costa solo 83€: è un BEST BUY

Per chi è alla ricerca di uno smartphone molto economico ma con buone specifiche tecniche la scelta è una sola, lo Xiaomi Redmi 12C. Lo smartphone in questione è disponibile al prezzo scontato di 83 euro grazie a questa nuova offerta eBay. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 12C in offerta a questo prezzo è ottimo

Il Redmi 12C è un ottimo smartphone di fascia bassa, con specifiche complete, un’autonomia eccellente e tutto quello che si può chiedere (e anche qualcosa in più) a uno smartphone in questa fascia di prezzo. Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,71 pollici, con risoluzione HD+.

Tra le specifiche c’è il SoC MediaTek Helio G85 che viene affiancato da 3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage, con possibilità di espansione tramite microSD. Si tratta di una dotazione ottima in rapporto alla fascia di prezzo del dispositivo. A meno di 100 euro è praticamente impossibile trovare di meglio.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, in grado di garantire un’autonomia ben superiore alla media. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM e ha anche un sensore di impronte digitali posteriore.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 12C al prezzo scontato di 83 euro. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.