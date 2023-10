Questo smartphone Realme in offerta a 99€ su Amazon è OTTIMO

Se siete alla ricerca di uno smartphone da meno di 100 euro, utile sia come muletto che come smartphone principale (per chi ha esigenze basilari), in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che fa al caso vostro. Il Realme Narzo 50i Prime 4/64 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro (venduto e spedito da Amazon). Si tratta di un’ottima opzione, considerando prestazioni, usabilità e autonomia per spendere meno di 100 euro per uno smartphone nuovo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Realme Narzo 50i Prime: è lo smartphone da comprare a meno di 100 euro su Amazon

Lo smartphone di Realme in offerta è dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e presenta anche il chip Unisoc T612. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’autonomia ben superiore alla media.

A completare la scheda tecnica di Realme Narzo 50i Prime troviamo una fotocamera posteriore singola da8 Megapixel e una camera anteriore da 5 Megapixel. C’è anche il jack da 3,5 mm oltre al supporto Dual SIM. In questa fascia di prezzo, lo smartphone di Realme in offerta oggi su Amazon è uno dei modelli più completi su cui puntare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Narzo 50i Prime con un prezzo scontato di 99 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in rapporto al prezzo. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

