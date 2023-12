Questo smartphone Realme in offerta a 109€ su Amazon è un BEST BUY

Il Realme Narzo 50A Prime è lo smartphone da comprare per chi ha un budget ridotto in questo momento: con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 109 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Si tratta di un’ottima offerta considerando le specifiche tecniche: l’entry level di casa Realme è dotato di un display Full HD+, di una batteria da 5.000 mAh e di un buon comparto fotografico per la categoria, con un sensore principale da 50 Megapixel. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Realme Narzo 50A Prime: a questo prezzo è un best buy

Il comparto tecnico del Realme Narzo 50A Prime è composto da un display Full HD+ da 6,6 pollici di diagonale e dal processore Unisoc T612 Octa-Core. Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM e un chip NFC. C’è anche il sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50A Prime al prezzo scontato di 109 euro. Lo smartphone tocca così il suo prezzo minimo storico, diventando un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico e completo, ideale per utilizzo base ma con un’ottima autonomia, un buon display e una fotocamera da fascia superiore. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.