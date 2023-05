Questo smartphone Realme in offerta a 109 euro su Amazon è un vero BEST BUY

Il Realme Narzo 50A Prime è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone molto economico ma non per questo privo di tutte le funzionalità richieste ad uno smartphone nel 2023. Il dispositivo è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che lo propone al prezzo scontato di 109 euro invece di 169 euro, con un taglio di prezzo di ben 60 euro per la variante con 4 GB di RAM, 64 GB di storage, batteria da 5.000 mAh e display Full HD+.

Per la fascia di prezzo, questo smartphone non ha rivali. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Da notare, inoltre che il Realme in offerta è venduto e spedito da Amazon.

Realme Narzo 50A Prime è lo smartphone da comprare su Amazon ad appena 109 euro

Il Realme Narzo 50A Prime ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display Full HD+ da 6,6 pollici di diagonale a cui si affianca il SoC Unisoc T612 Octa-Core che viene supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh che garantirà un’autonomia ben superiore alla media. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50A Prime al prezzo scontato di 109 euro. Lo smartphone viene proposto a prezzo scontato in diverse colorazioni. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.