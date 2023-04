Questo smartphone Realme è la SCELTA GIUSTA a meno di 160€ su Amazon

Il Realme Narzo 50 è lo smartphone giusto da comprare per spendere poco e poter contare su di un dispositivo completo e in grado di garantire ottime prestazioni. Lo smartphone di Realme è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon che ne consente l’acquisto al prezzo scontato di 159 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questo modello, disponibile con le colorazioni nero e blu. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto in modo da accedere subito alla pagina Amazon dello smartphone.

Realme Narzo 50: è lo smartphone economico da comprare con quest’offerta di Amazon

Il Realme Narzo 50 è uno smartphone economico e completo, ideale per chi vuole spendere poco senza rinunciare a prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il dispositivo è mosso dal chip MediaTek Helio G96 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è il supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone di Realme è dotato di un display da 6,6 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, il supporto Dual SIM e il chip NFC per i pagamenti. Lo smartphone è disponibile nelle varianti con scocca nera e scocca blu.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50 al prezzo scontato di 159 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è destinata a durare solo per poco tempo.

