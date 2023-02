Questo smartphone Realme è COMPLETO e costa SOLO 129€

Trovare uno smartphone completo ed economico, con un prezzo inferiore ai 150 euro, non è facile ma con questa nuova offerta Amazon c’è una soluzione: attualmente è possibile acquistare il Realme Narzo 50A Prime al prezzo scontato di 129 euro invece di 169 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di 40 euro che fa la differenza, trasformando un buon entry level come il Narzo 50A Prime in uno smartphone senza concorrenti in questa fascia di prezzo. L’offerta è disponibile per un periodo limitato, sia per la versione Flash Blue che per quella Nera. Per sfruttare l’offerta e acquistare il Realme Narzo 50A Prime a prezzo ridotto è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Realme Narzo 50A Prime: a questo prezzo è un’offerta imperdibile

Il Realme Narzo 50A Prime può contare su di una scheda tecnica completa, ben al di sopra di molti concorrenti in questa fascia di prezzo. Lo smartphone presenta un display IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (molti concorrenti si fermano ancora all’HD) e può contare sul SoC Unisoc T612, una delle opzioni più performanti disponibili a meno di 150 euro.

Il chip è supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh che garantirà un’autonomia al top. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da notare il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50A Prime al prezzo scontato di 129 euro invece di 169 euro. Lo sconto di 40 euro garantisce un risparmio aggiuntivo in grado di rendere lo smartphone tra i migliori della sua fascia di prezzo. Il Narzo è ideale sia per chi ha esigenze basilari che per chi ha bisogno di un secondo smartphone o di un battery phone di scorta. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

