Questo smartphone Realme costa solo 100€ su Amazon (-41%)

Il Realme C31 è lo smartphone giusto da comprare oggi per spendere poco e poter contare ugualmente su di un dispositivo completo e in grado di garantire buone prestazioni. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Realme C31 4/64 GB al prezzo scontato di 100 euro, beneficiando così del 41% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Lo smartphone Realme è ora al nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Smartphone Realme a 100 euro su Amazon: è un ottimo acquisto

Il Realme C31 è un ottimo smartphone economico, ideale per chi vuole spendere poco (anche per avere uno smartphone di riserva) senza rinunciare a buone prestazioni generali. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 6,5 pollici a cui si affianca il SoC Unisoc Tiger T612. Il chip è supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

La combinazione di questi elementi garantisce buone prestazioni generali e un’autonomia di funzionamento davvero molto elevata. Lo smartphone ha anche tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 13 Megapixel, un sensore di impronte digitali laterale, e il supporto alla connettività Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone Realme C31 al prezzo scontato di 100 euro, con uno sconto del 41% rispetto al listino. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo. Lo smartphone è venudto e spedito direttamente da Amazon.

